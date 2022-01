Vier Sondershopping-Termine in Bielefeld

Zwei verkaufsoffene Sonntage und zwei Late-Night-Shopping-Tage in diesem Jahr in der Bielefelder City – darauf haben sich jetzt der Handelsverband OWL, die Kaufmannschaft Altstadt, die Werbegemeinschaft City rund um die Bahnhofstraße und Dehoga Ostwestfalen verständigt.

Die Extra-Einkaufstage finden am 29. Mai, 2. Juli, 25. November und 11. Dezember statt

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres ist am 29. Mai von 13 bis 18 Uhr geplant. An dem Himmelfahrt-Wochenende findet der Leineweber-Markt (25. bis 29. Mai 2022) in der Innenstadt statt. Das beliebte Stadtfest endet mit einem Sonntagsbummel durch die Geschäfte rund um die Bahnhofstraße und in der Bielefelder Altstadt.

Das Straßenkunst-Festival „Hut ab!“ war zunächst mit Sonntags-Shopping im April geplant, wird aber nun coronabedingt auf Samstag, 2. Juli, verschoben und mit einem Late-Night-Shopping kombiniert. Das heißt, die Geschäfte in der Bielefelder Innenstadt legen eine Spätschicht ein und öffnen bis 22 Uhr. Außerdem gibt es bei „Hut ab!“ Live-Musik, Akrobatik, Comedy und Zauberei zu erleben.

Zum Ende des Jahres haben Flaneure noch zwei Mal Gelegenheit für besondere Einkaufstouren. Am Freitag, 25. November, öffnen die Innenstadt-Geschäfte bis 22 Uhr („Black Friday“).

Traditionell in der Vorweihnachtszeit findet am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, wieder ein Sonntags-Shopping von 13 bis 18 Uhr statt.