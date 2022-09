Vier Tage = eine Arbeitswoche

Bielefeld

Koch Andreas Pehlke ist interessiert, sein Chef Thilo Schrewe sagt, er bevorzuge für sich das „klassische Modell“ - die Fünf-Tage-Woche. Die deutschlandweit die Norm ist. Noch. In den Hotels der Légère-Gruppe - in Bielefeld am Neumarkt und mit dem Légère-Express an der Kavalleriestraße zwei Mal vertreten - soll diese Norm ab Januar 2023 nicht mehr gelten müssen.

Von Burgit Hörttrich