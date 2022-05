Vierte Grundschule kann kommen

Bielefeld

Der Weg ist frei für die vierte Grundschule in Bielefeld-Sennestadt. Sie entsteht wie berichtet auf dem Sportplatz Wintersheide, der für den Neubau verlegt werden muss. Dieser Standort wurde auch in der Machbarkeitsstudie favorisiert, die in der Bezirksvertretersitzung vorgestellt wurde. Kosten soll die dreizügige Einrichtung 26 Millionen Euro; die Verwaltung geht von einer Planungs- und Bauzeit von 5,5 Jahren aus.

Von Kerstin Sewöster