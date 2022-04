Vision vom „Hermann“ in Blau-Gelb

Bielefeld

So dicht standen das Hermannsdenkmal, die Sparrenburg und der Weltfrieden noch nie zusammen – nur wenige Zentimeter voneinander getrennt auf einem leuchtend blau-gelben, selbst entworfenen Funktionsshirt. Dieses Trikot will sich Thomas Freudenau, sportlicher Prokurist der Bielefelder Maschinenfabrik Olt­rogge, am 24. April zum 50. Hermannslauf überstreifen, um seine Solidarität mit der Ukraine zu dokumentieren. Und er hofft, dass viele Läufer es ihm gleich tun.

Von Markus Poch