„Vogeldorf“: Antrag auf Denkmalschutz

Vorstoß der Grünen-Fraktion in Gadderbaum für die Häuser am Karl-Siebold-Weg und Bohnenbachweg

Bielefeld

Allein durch ihre „Größe“ fallen die Häuser am Karl-Siebold-Weg und am Bohnenbachweg auf. Und die Inschriften auf den Balken an manchen ihrer Fassaden sind ein weiterer Hingucker. Bekannt sind die zwischen 1905 und 1910 errichteten Häuser in Bethel als so genanntes „Vogeldorf“. Jetzt fordert die Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung Gadderbaum, die Häuser unter Denkmalschutz zu stellen.

Von Hendrik Uffmann