Volker Surmanns neues Buch: Die Sauna als Ort seltsamer Rituale

Ein Exil-Bielefelder in Berlin - das ist Satiriker, Autor und Verleger Volker Surmann (50). Allerdings ein Exil-Ostwestfale mit Nebenwohnsitz in seiner Geburtsstadt Halle. Surmann, erzählt jetzt Saunageschichten - aus eigenem Erleben und dem von einigen schreibenden Kollegen, die Saunagänger sind wie er: „Kein Schweiß aufs Buch“ erscheint Anfang Oktober in Surmanns Satyr-Verlag.

Surmann ist leicht erkältet. „Ob ein Saunagang dagegen hilft, ist eine Streitfrage“, stellt er gleich klar. So wie offenbar vieles, was mit dem gemeinsamen Schwitzen zu tun hat, zum Streit führen kann. Heißt es zum Beispiel „saunen“ oder „saunieren“? Was Finnen, der Welt größte Sauna-Liebhaber, aber egal ist, glaubt man einer von Surmanns Geschichten. Darin wird Tuure erklärt, was eine deutsche Sauna im Vergleich zu einer finnischen auszeichnet: Saunameister zum Beispiel. Oder Sanduhren, die anzeigen, wie lange schon geschwitzt wird. Tuure japst: „Das ist so deutsch.“

Volker Surmann versichert, dass er für sein Büchlein zwar um Gastbeiträge gebeten habe, er die allermeisten Geschichten aber "aus erster Hand" kenne. Für ihn sei Sauna Ausgleich, Stressabbau, Entspannung: „Ich schalte einen Gang runter, der Kopf wird frei.“ Und: Er könne seine Mitmenschen in aller Ruhe beobachten. Schließlich gibt es in der Sauna nichts zu verbergen. Zudem, so Surmann, existierten in der Sauna viele seltsame Rituale, ungeschriebene Gesetze und bizarre Verhaltensweisen. Er gehe seit 20 Jahren mehr oder weniger regelmäßig saunieren (oder saunen). In Bielefeld kenne er die Sauna-Landschaft im Ishara, in Halle habe er sich während der Corona-Zeit eine eigene Sauna in den Garten gebaut. Surmann: „Das war mein Pandemie-Projekt.“

Autor Volker Surmann. Foto: Martin Herz

Volker Surmann war in der Schule in einer Kabarett-AG

Volker Surmann gehörte schon in der Schule einer Kabarett-AG an, bildete gemeinsam mit Kai Ostermeier ein Duo namens „Der Rest“. 1998 war er Mitbegründer des Bielefelder Kabarettpreises, der seitdem regelmäßig vergeben wird. Surmann studierte an der Uni Bielefeld Germanistik und Philosophie und promovierte 2002. Nach seinem Umzug nach Berlin gehörte er der Lesebühne Brauseboys an. Er veröffentliche drei Romane („Mami, warum sind hier nur Männer?“), 2024 soll sein erstes Kinderbuch erscheinen.

Surmann hofft, dass im Rahmen der Energiesparmaßnahmen Saunen weiter geöffnet bleiben: „Ohne würde mir etwas fehlen." Saunagängerinnen- und gänger (aber nicht nur die) betrachtet der Autor natürlich als seine potenzielle Lesegemeinde. Immerhin 26 Millionen Deutsche gehen laut Statistik zumindest gelegentlich in die Sauna. Würden die alle den Band erwerben, dann läge mit „Kein Schweiß aufs Buch“ ein uneinholbarer Bestseller vor, der die Branche ordentlich ins Schwitzen bringen würde. Volker Surmann glaubt nicht wirklich daran, aber: „Schön wär's.“ (Satyr, 18 Euro)