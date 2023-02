Volksbank Bielefeld-Gütersloh baut Automaten ab

Der Geldautomat der Volksbank Bielefeld-Gütersloh am Kesselbrink ist bereits deaktiviert. Weitere Automaten in Hillegossen und an der Voltmannstraße werden abgebaut.

Einer Auskunft der Volksbank zufolge sind zwei Geldautomaten in Hillegossen und einer an der Voltmannstraße zum 1. Februar stillgelegt worden. Die Automaten seien zunächst geleert und außer Betrieb genommen worden. Sie werden in den kommenden Wochen komplett abgebaut. Der Außenautomat an der Volksbank-Zentrale am Kesselbrink sei inzwischen ebenfalls aufgegeben worden.