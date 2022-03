Volksbank Bielefeld-Gütersloh will sich mit Tochter OWL Kapitalpartner an Mittelständlern beteiligen

Bielefeld/Gütersloh

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh will Unternehmen in der Region ab sofort nicht mehr nur mit Fremdkapital versorgen, sondern bei einigen auch als Gesellschafter mit Eigenkapital einsteigen. Dazu hat das Genossenschaftsinstitut die 100-prozentige Tochter OWL Kapitalpartner gegründet. Im Fokus stehen Minderheitsbeteiligungen insbesondere bei etablierten Firmen in der Region mit einem Jahresumsatz von mehr als fünf Millionen Euro.

Von Oliver Horst