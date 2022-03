Völlig überlaufen: Brockensammlung stoppt Möbelannahme

Spender im Stau: Vor der Brockensammlung in Bielefeld-Bethel ging am Freitag so gut wie nichts mehr.

Rund um die Brockensammlung im Stadtteil Bethel/Gadderbaum tobte angesichts der Vielzahl der Spender das Verkehrschaos. Zudem wurde das erbetene Mobiliar da abgegeben, wo es (noch) nicht hin sollte.

200 Stühle, 100 Tische, 50 aufgebaute Kleiderschränke (nicht mehr als drei Türen), 110 Nachtischchen, 15 Sofas, 10 Couchtische, 30 kleine Regale für Badezimmer, 50 Lampen für Nachttische – um diese Sachen hatte die Brockensammlung gebeten, um die Häuser Ebenezer und Mamre Patmos für Ukraineflüchtlinge auszustatten. Eigentlich sollten die Spenden an diesem Freitag zwischen 10 und 17 Uhr zentral am Sitz der Einrichtung an der Tonkuhle in Bethel abgegeben werden.

„Die ersten Leute waren aber schon vor 9 Uhr da“, beschrieb Susanne Hintz, Chefin der Brockensammlung, die sich im Lauf des Vormittags zuspitzende Situation. Weil immer mehr Autos mit Spenden eingetroffen seien, sei ein riesiger Stau auf der Deckertstraße und dem Quellenhofweg entstanden, der quasi halb Bethel lahm gelegt habe.

Als dann Spender mit Mobiliar nicht mehr zum zentralen Sammelpunkt Brockensammlung, sondern direkt zu den Flüchtlingsunterkünften in den Häusern Ebenezer und Mamre Patmos fuhren, zog die Brockensammlung angesichts der unübersichtlichen Lage die Reißleine. Die große Spendenaktion wurde um kurz nach 10 Uhr abgebrochen.

Nun wollen die Chefin der Brockensammlung und ihre Mitstreiter erst einmal in Ruhe sichten, was beim großen Andrang am Freitag genau wo eingetroffen ist und was noch gebraucht wird. „Bis Montag soll klar sein, was noch benötigt wird“, sagte Susanne Hintz.

Gegebenenfalls werde es einen weiteren Spendenaufruf geben. Angesichts der großen Unterstützung für ankommenden Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet Ukraine hat Susanne Hintz eine große Bitte: „Bitte nichts abgeben, was man guten Gewissens nicht mehr anbieten kann.“ Im Klartext: Die Brockensammlung ist nicht der Ort, um seinen Sperrmüll abzuladen. Leider, räumt die Chefin der Brockensammlung auf Nachfrage ein, sei auch am Freitag wieder unbrauchbares, kaputtes Mobiliar in Bethel gelandet.

Das Rote Kreuz sammelt an diesem Sonntag

Um den geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen, die in den nächsten Tagen in Bielefeld ankommen, bittet auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bielefeld um Sachspenden. Diese können an diesem Sonntag, 20. März, von 11 bis 17 Uhr in den Räumen der ehemaligen Fachhochschule an der Werner-Bock-Straße 34c abgegeben werden. Ab Mitte kommender Woche übernimmt das DRK dort den Betrieb einer Unterkunft für 160 Geflüchtete.

Benötigt werden: Haltbare Lebensmittel und Konserven (keine kühlpflichtigen Produkte), Kinderpflegeprodukte (zum Beispiel Windeln und Babynahrung), Pflegeprodukte für Erwachsene (zum Beispiel Duschgel, Zahncreme, Zahnbürsten, Deo, Haarbürsten, Kämme und Haargummis), Putzutensilien wie Wischmob und Putztücher sowie Schulbedarfsartikel (zum Beispiel Stifte, Hefte, Blöcke). Aus hygienischen Gründen wird bei diesen Spenden um Neuware gebeten.

Spendenkonto Ukraine-Hilfe Foto: Um darüber hinaus benötigte Artikel des täglichen Bedarfs zielgerichtet anschaffen zu können, hat das DRK Bielefeld ein Spendenkonto eingerichtet. Gespendet werden kann per Überweisung auf das Konto IBAN DE51 4805 0161 0000 1078 13, Stichwort „Ukraine-Hilfe“. ...

Neu oder in gutem gebrauchten Zustand werden außerdem folgende Gegenstände angenommen: Küchenutensilien (zum Beispiel Geschirr, Töpfe), Bad-utensilien (Duschtücher, etc.), Kleinkind- und Babyausstattung (Kinderwagen, Laufställe, Baby- und Kleinkinderschalen, Wickelkommoden und -auflagen, Kinderreisebetten, Hochstühle, Flaschenwärmer). Ferner werden benötigt: Spiele und Spielzeug für Kinder (keine Kuscheltiere) und Wäsche- und Kleiderständer, Kleiderbügel, Rollstühle, Rollatoren und Tischkicker. Die Liste der benötigten Sachspenden wird laufend aktualisiert. Spender können sich auf der Seite www.drk-bielefeld.de informieren.

Zudem sucht das DRK ehrenamtliche Helfer, die sich für geflüchtete Menschen aus der Ukraine engagieren möchten. Es wird Unterstützung gesucht beim Dolmetschen, in der Betreuung und bei Nachmittagsangeboten, bei der Annahme und dem Sortieren von Sachspenden, bei der Ausgabe von Lebensmitteln und Hygieneartikeln, bei der Verpflegung und Verwaltung sowie bei Corona-Schnelltests. Interessenten können sich per E-Mail an ukrainehilfe@drk-bielefeld oder telefonisch an 0521/5299833 wenden.