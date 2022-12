Von Currywurst bis Hochzeitsfeier

Rita und Christian Schulz betreiben seit 25 Jahren den Seekrug am Obersee in Bielefeld

Bielefeld

Varieté-Abende, internationale Koch-Duelle, Lichterzauber, Kneipen-Quiz, Preise, die per Würfeln festgelegt werden und Strohballen-Wettrollen - an Ideen hat es Christian Schulz noch nie gemangelt. „Er ist immer neugierig und denkt sich etwas aus“, sagt seine Frau Rita über ihn. Seit 25 Jahren betreibt das Ehepaar mit dem Seekrug am Obersee eine der bekanntesten Gaststätten in Bielefeld. Und die wird wohl weiter in der Hand der Familie bleiben. Denn die Söhne Hauke (27) und Jann (24) übernehmen immer mehr die Leitung.

Von Hendrik Uffmann