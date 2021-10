Gelebte Ökumene – das bieten seit mehreren Jahrzehnten die Bielefelder Konzerttage der Innenstadtkirchen. Nach mehrjähriger Pause ist die Altstädter Nicolaikirche in diesem Jahr wieder mit an Bord.

Die Sopranistin Hanna Tyssen ist beim Abschlussgottesdienst und Abschlusskonzert am 7. November zu erleben.

Nach coronabedingtem Ausfall im vergangenen Jahr haben Stadtkantorin Ruth M. Seiler und Jodokuskantor Georg Gusia ein kleines, aber feines Programm aufgelegt, das Chor-, Orgel- und Bläsermusik von der Gregorianik bis zur Moderne umfasst und abgesehen von den großen chorsinfonischen Werken die enorme Bandbreite der kirchenmusikalischen Arbeit in den Innenstadtgemeinden abbildet. Bei allen Gottesdiensten und Veranstaltungen gelten die 3G-Regeln.

Beim ökumenischen Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 31. Oktober, 11.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus singt der Vokalkreis St. Jodokus unter der Leitung von Georg Gusia Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johannes Brahms und Claudio Monteverdi. Die Liturgen sind mit Norbert Nacke, Dr. Christel Weber, Bertold Becker und Sebastian Stussig die Pfarrer der vier Innenstadtkirchen.

Gelebte Ökumene

Der Reformationsgottesdienst beginnt dann um 18 Uhr in der evangelisch-lutherischen Marienkirche unter der Liturgie von Dechant Norbert Nacke und Superintendent Christian Bald. Er wird unter der Leitung von Ruth M. Seiler musikalisch gestaltet vom Bielefelder Vokalensemble, der Camerata St. Mariae und Martin Rieker (Orgel). Auf dem Programm stehen Chorwerke von der Gregorianik über William Byrd, Palestrina, Felix Mendelssohn Bartholdy und Avo Pärt.

Der Gottesdienst zu Allerheiligen findet am Montag um 10 Uhr in der St. Jodokus-Kirche statt. Die Bläserchöre der evangelischen Innenstadtgemeinden spielen unter der Leitung von Thomas Bronkowski Werke von Thomas Morley, Peter Warlock und Enjott Schneider. Der Gottesdienst wird zudem von Georg Gusia an der Orgel begleitet. Liturg ist Studentenpfarrer Lars Hofnagel.

Unter dem Titel „Hör mein Bitten“ findet an Allerheiligen um 18 Uhr ein Chorkonzert mit Werken von Felix Mendelsohn Bartholdy, Louis Lewandowski und anderen Komponisten in der Neustädter Marienkirche statt. Die Ausführenden sind die Bielefelder Sopranistin Annika Henriot, Ivo Kanz (Orgel) und das Jugendvokalensemble VokalTotal unter der Leitung von Ruth M. Seiler.

Die Marktmusik in der Altstädter Nicolaikirche am Samstag, 6. November, 12.05 Uhr, wurde ins Programm der Konzerttage integriert und wird von Martin Rieker und Ruth M. Seiler an den beiden Beckerath-Orgeln gestaltet.

Beim Abschlussgottesdienst am Sonntag, 7. November, 10.15 Uhr in der reformierten Süsterkirche sind mit Hanna Thyssen (Sopran) und David Czismar (Bariton) zwei renommierte Gesangssolisten zu erleben. Zusammen mit der Camerata St. Mariae und Martin Rieker an der Orgel erklingt die Bach-Kantate „Der Friede sei mit dir“. Liturgen sind Bertold Becker und Lea Roth.

Das Abschlusskonzert am selben Tag um 18 Uhr findet unter dem Motto Choral meets Barock und Jazz in der Süsterkirche statt. Werke von Franz Tunder, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach erklingen mal in der Orginalfassung, mal in einer Jazzfassung. Die Ausführenden sind Bertold Becker (Klavier), Boris Becker (Schlagzeug), Gerold Donker (Kontrabass), Hanna Thyssen (Sopran) und die Camerata St. Mariae unter der Leitung von Ruth M. Seiler.