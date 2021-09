Von der virtuellen zur realen Ausstellung

Bielefeld

Im Frühling wird gesät, im Herbst geerntet. So ist es in der Natur, und so hat es die Galeristin Marion Dueball in diesem zweiten vertrackten Corona-Jahr vorzüglich hinbekommen, ein im Frühling virtuell geplantes Ausstellungsprojekt im Herbst mit einer realen Gesamtschau im Kunstraum Rampe zu vollenden.

Von Uta Jostwerner