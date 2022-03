Von NS-Verbrechen zum Bundesligaskandal

Die beiden „Bialystok-Prozesse“ in den ersten Nachkriegsjahren, in denen den Angeklagten die Ermordung und Verschleppung von Juden in das KZ Treblinka vorgeworfen wurde, und der Bielefelder „Theaterskandal“ im Jahr 1987, in dem es um einen versuchten Totschlag bei einer Feier nach der letzten Aufführung von „Ghetto“ ging: zwei wichtige Strafverfahren vor dem Bielefelder Landgericht, die beispielhaft sind für die vergangenen 75 Jahre. Und zwei von mehreren Prozessen, die Prof. Dr. Wolfgang Schild am Montagabend im Alten Schwurgerichtssaal des Landgerichtes Revue passieren ließ und in ihr juristisches, gesellschaftliches und politisches Umfeld einordnete.

Aus Anlass des Jubiläums „75 Jahre Justiz NRW“ hatte Landgerichtspräsident Klaus Petermann zum Vortragsabend in Präsenz und digital eingeladen. Schild, Emeritus der Universität Bielefeld, der dort Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Strafrechtsgeschichte gelehrt hat (und am Montagabend unter den Zuhörern den einen oder anderen ehemaligen Studenten wie etwa Oberbürgermeister Pit Clausen wiedersah) erinnerte an 75 Jahre Bielefelder Strafrechtspflege und bewies sein Talent als fesselnder Redner. Er begann mit der Einsetzung des ersten Landgerichtspräsidenten durch die britische Militärregierung am 2. Januar 1946. Dr. Heinrich Wiedemann galt als „unbelastet“ und zudem effektiv, rückte schon ein Jahr darauf in der Hierarchie auf und wurde zum Justizministerium nach Düsseldorf abgeordnet, um wiederum ein Jahr später über ein Disziplinarverfahren zu stolpern. Offenbar hatte er falsche Angaben zur NS-Zeit gemacht und obendrein in seinem Dienstwagen ein schwarz geschlachtetes Schwein transportiert. Beruflich fasste er wieder Fuß durch die Gründung einer „Bank für Festbesoldete“ – und die Mitarbeit bei der Staatssicherheit der DDR, Deckname „Weide“, wie Schild schmunzelnd anmerkte. Zwar wurde er enttarnt, als er in Bonn Geld gegen Informationen tauschen wollte, aber wegen dauernder Erkrankung nie verurteilt.