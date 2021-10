Von OWD-Brücke: Unbgekannte werfen Eier auf Autos

Unbekannte haben am Donnerstagabend, 7. Oktober, von einem Fußweg oberhalb des Ostwestfalendamms Eier auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen.

Polizei in Bielefeld sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ein Auto wurde leicht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Bielefelder mit einem Scoda Octavia den Ostwestfalendamm in Richtung der A33. Als sich der Fahrer auf Höhe der Fußgängerbrücke zwischen Tunnel und Ausfahrt Jöllenbecker Straße befand, bewarfen Unbekannte seinen Pkw mit Eiern. Der Bielefelder vernahm ein Knallgeräusch und konnte dieses zuerst nicht einordnen.

Als er im Bereich der Abfahrt Jöllenbecker Straße anhielt, um nachzuschauen, was passiert ist, fand er seitlich an seinem Fahrzeug Reste der Eierschale. Zudem fand sich am Fahrzeug ein Lackschaden, der durch das geworfene Ei hervorgerufen wurde.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei dem Sachverhalt um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt, der zu schweren Verkehrsunfällen führen kann. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge von Verkehrsteilnehmer beschädigt worden sind. Zeugen und geschädigte Autofahrer melden sich bitte bei der Polizei unter 0521/545-0.