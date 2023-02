Strafmandate im Drogenviertel

Das Ostmannturmviertel liegt auf dem Weg vom Bahnhof in den Kesselbrink. Die Siedlung lockt viele drogen- und alkoholsüchtige Menschen an, die auf diesem Weg unterwegs sind.

Im Rochdale-Raum des Alten Rathauses lassen sich die Bezirksvertreter die Zustände dort aus erster Hand schildern. Ein Sprecher des Nachbarschaftsrates im Ostmannturmviertel und ein Immobilienbesitzer von dort erzählen, wie das so ist, wenn gebrauchte Spritzen in den Büschen vor den Haustüren gefunden werden, wenn ein Wildpinkler plötzlich jemanden bedroht oder Notdurft aus allen denkbaren Körperöffnungen in der eigenen Wohnsiedlung abgeladen wird.