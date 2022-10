Universität Bielefeld: Vorfahrt für Studium und Lehre in Präsenz

„Freedom“ singt der KuMu-Chor (Fachbereichschor Kunst und Musik) aus vollem Herzen zur Begrüßung der Erstsemester in der zentralen Halle der Universität Bielefeld. Wann hat es so etwas in den Vorjahren gegeben?

In der zentralen Halle der Universität Bielefeld drängten sich Montagvormittag die Studenten und Studentinnen, die zum Wintersemester ein Studium an der Uni Bielefeld aufnehmen.

Obwohl das beginnende Wintersemester das erste nach drei Jahren ist, das wieder im regulären Präsenzlehrbetrieb stattfinden wird, ist doch längst nicht alles so normal. Der Wunsch nach Frieden ist dem Ukraine-Krieg geschuldet, und auch energietechnisch wird sich im kommenden Semester einiges ändern - nicht nur für die „Erstis“, sondern für alle Studenten und Dozenten der Uni Bielefeld (das WESTFALEN-BLATT berichtete ausführlich).

Wo wies Prorektorin Professor Dr. Birgit Lütje-Klose in Vertretung für den erkrankten Professor Dr. Gerhard Sagerer in ihrer Begrüßungsansprache noch einmal darauf hin, dass die Temperatur in den Seminarräumen auf 19 Grad Celsius heruntergeregelt wird. „Gleichen Sie dies durch verstärkte Aktivitäten wieder aus“, ermutigte die Prorektorin die Neuankömmlinge, sich aktiv ins universitäre Leben einzubringen.

Dringende Maskenempfehlung

Das Wintersemester wird an der Uni Bielefeld auf Basis der NRW-Coronaschutzverordnung ohne einschneidende Corona-Maßnahmen gestartet. Gleichwohl sprach Lütje-Klose die dringende Empfehlung aus, bei größeren Menschenansammlungen - etwa in den Hörsälen und Seminarräumen - auch weiterhin die Maske zu tragen. In Falle von erkrankten Studierenden, so die Prorektorin, stünden hybride Lehrformate zur Verfügung. Birigt Lütje-Klose: „Wir werden alles tun, um Ihnen das Gefühl zu geben, hier an der richtigen Stelle zu sein.“

Bürgermeister Andreas Rüther, der vor wenigen Wochen bereits die Erstsemester der Fachhochschule Bielefeld begrüßt hatte, erneuerte sein Bekenntnis zu Bielefeld. „Sie haben sich für eine Uni-Stadt entschieden, in der es sich zu leben lohnt", sagte Rüther und erging sich in einer Aufzählung der Vorzüge.

Von links: Michael Johannfunke (ZAB), Ogulcan Yumusat und Lena Bartsch (AStA), Bürgermeister Andreas Rüther und Prorektorin Prof. Dr. Birgit Lütje-Klose begrüßten die Erstsemester der Universität Bielefeld. Foto: Thomas F. Starke

Zum Wintersemester 2022/23 verzeichnet die Universität Bielefeld rund 4000 Einschreibungen. Das sind etwa so viele wie im vergangenen Wintersemester. Die meisten Studierenden schrieben sich in den Fächern Bildungswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Sportwissenschaften ein. Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen. Die endgültigen Zahlen stehen erst Anfang Dezember fest, denn in einigen Studiengängen laufen noch Nachrückverfahren, oder es sind in NC-freien Fächern noch Einschreibungen möglich.

Knapp 25.000 Studenten an der Universität Bielefeld

Insgesamt studieren in diesem Semester knapp 25.000 Menschen an der Uni Bielefeld. Zum Start des Wintersemesters hat die Uni einige Studiengänge neu eingerichtet oder zugeschnitten. So bietet sie nun drei spezialisierte Masterstudiengänge im Bereich Psychologie an. Mit dem Master „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ nimmt sie die praktische Ausbildung von Psychotherapeuten auf.