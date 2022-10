„Vorkommnisse beschämen gesamte Universität“

Die sexistische Kneipentour für Erstsemster der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Bielefeld sorgt weiter für Diskussion. Jetzt hat sich Uni-Reaktor Gerhard Sagerer zu der von der Fakultäts-Fachschaft organisierten Veranstaltung geäußert. Er findet die Vorfälle „beschämend“ und „nicht akzeptabel“.

„Die Vorkommnisse im Rahmen der von der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften organisierten Orientierungswoche für Erstsemesterstudierende beschämen die gesamte Universität. Die Aufgaben bei der sogenannten Kneipenrallye sind nicht akzeptabel und mit unseren Werten nicht vereinbar. Und dies offenbar schon seit Jahren“, sagt der Uni-Rektor.

Wie berichtet, waren die Erstsemester beim Kneipentour-Wettbewerb am 10. Oktober durch Bielefeld unter anderem aufgefordert worden, sich gruppenweise in der Öffentlichkeit zu entblößen, Kuss- und erotische Trinkspiele zu veranstalten sowie Frauen und Männer ans Hinterteil zu gehen. Die Gruppe, die bei der alkoholgeschwängerten Veranstaltung mit verschiedenen sexistischen Aktionen am meisten Punkte gesammelt hatte, sollte anschließend mit einem Preis belohnt werden.

Sagerer betont: „Davon distanzieren wir uns entschieden. Ich hoffe, dass es sich um einen Einzelfall handelt.“

Grundsätzlich gelte, dass die Arbeit der ehrenamtlichen Fachschaften ein sehr wichtiger Bestandteil für die universitäre Kultur sowie für das Ankommen und das Miteinander unserer Studierenden sei, sagt der Uni-Rektor. Sagerer: „Und so soll es auch bleiben. Wir werden den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen und mit den Fachschaften über unsere Werte, die Gestaltung und die Rahmenbedingungen der Orientierungswochen sprechen. So etwas darf nicht wieder passieren.“