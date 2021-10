Vorschläge gegen den Verkehrsstau in Bielefeld

Bielefeld

Nachdem sich immer mehr abzuzeichnen scheint, dass sich der Umbau der Eikelmann-Kreuzung voraussichtlich noch um mehrere Jahre verzögern dürfte, drängt die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Sennestadt erneut darauf, die Verkehrslenkung an dem wichtigen Knotenpunkt zwischen Paderborner, Lämershagener und Verler Straße in der Übergangszeit bis zum Baustart so zu ändern, dass es weniger Staus gibt.

Von Hendrik Uffmann