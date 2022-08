Vorverkauf fürs Weihnachtsmärchen beginnt

Auf die Premiere am Samstag, 12. November, im Stadttheater folgen rund 50 weitere Vorstellungen bis Anfang Januar. Alle Termine gibt es auf www.theater-bielefeld.de.

Karten sind von diesem Mittwoch an erhältlich. Das Familienstück ist für Kinder ab fünf Jahren empfohlen.

Der Vorverkauf für die ersten Produktionen der neuen Spielzeit – wie das Musiktheater Berlin Alexanderplatz (Premiere: 04.09.), das Musical Dear World (Premiere: 01.10.), Gregor Zölligs Tanzabend Winterreise (Premiere: 22.10.) oder das Schauspiel Don Quijote (Premiere: 02.09.) – läuft bereits. Von diesem Dienstag an sind auch Karten für Vorstellungen im November und Dezember erhältlich, darunter Yasmina Rezas Schauspiel „Kunst“ (Premiere: 24.11.) und der Operettenklassiker Die Fledermaus (Premiere: 03.12.).

Alle Karten gibt es an der Theater- und Konzertkasse in der Altstädter Kirchstraße 14 (Kartentelefon: 0521 / 51 54 54), an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online auf www.theater-bielefeld.de. Die Theater- und Konzertkasse ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.