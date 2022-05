Vorwurf: Dreifacher versuchter Mord

Gegen Stadtbahnen geschubst: Frau (23) soll in Bielefeld versucht haben, ahnungslose Opfer heimtückisch zu töten

Bielefeld

Die als „Stadtbahnschubserin“ bekannt gewordene Bielefelderin (23) soll sich wegen dreifachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem hiesigen Landgericht verantworten. In einem sogenannten Sicherungsverfahren vor einer Großen Strafkammer strebt der ermittelnde Staatsanwalt Christopher York die Einweisung der Beschuldigten in die geschlossene Gerichtspsychiatrie an.

Von Jens Heinze