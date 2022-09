Vorwurf: Vergewaltigung und Körperverletzung

Das Landgericht in Bielefeld.

Vorsitzender Richter Carsten Glashörster ließ am ersten Verhandlungstag jedoch erkennen, dass eine „etwaige Einlassung“ des Angeklagten am nächst folgenden Prozesstag zu hören sein werde. Zur Sache hatte der aus der Untersuchungshaft in den Saal geführte 26-Jährige nichts ausgesagt. Allenfalls Alter und Herkunft wurden bestätigt.