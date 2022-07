Wackelpeter zum Ende der Sommerferien

Das 20. Kinderkulturfest findet in Bielefeld dieses Mal unter Pandemiebestimmungen statt

Bielefeld

Sicher ist: Nach der Corona-Zwangspause 2021 findet am letzten Sonntag vor Schulbeginn dieses Jahr wieder Bielefelds großes Wackelpeter-Kinderkulturfest im Ravensberger Park statt. Nicht sicher ist am Veranstaltungstag 7 August, ob von 11 bis 18 Uhr das ganze Programm nach Plan abläuft. Das liegt ebenfalls an Corona. Das Virus könnte nach Meinung der Wackelpeter-Veranstalter, dem städtischem Kulturamt und dem Lokalradio, vorher noch den einen oder anderen plötzlich außerplanmäßig erkranken lassen.

Von Jens Heinze