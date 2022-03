Wagabanda wird weiter geduldet

CDU-Fraktion in Dornberg kritisiert Ungleichbehandlung von Bauwagenheimen in Bielefeld

Bielefeld

In Eckardtsheim wird nicht ein einziger Bauwagen genehmigt, wenn er auch nur in der Nähe eines Naturschutzgebietes steht. Auf den dort gewünschten Waldkindergarten werden die Eltern dort deshalb wohl verzichten müssen. In Dornberg steht eine komplette Bauwagensiedlung in einem Naturschutzgebiet – und es passiert nichts.

Von Stephan Rechlin