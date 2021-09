Wahl des Umweltdezernenten ist ungültig

Die Wahl des neuen Bielefelder Umweltdezernenten Martin Adamski ist ungültig. Die Mitglieder des Stadtrates hätten geheim abstimmen müssen, taten das aber öffentlich. Nun wird die Wahl wiederholt, kündigt Stadtsprecher Daniel Steinmeier an.

In der Ratssitzung am 23. September ist Martin Adamski in offener Abstimmung mit Mehrheit zum neuen Beigeordneten für Umwelt/Mobilität/Klimaschutz und Gesundheit gewählt worden. Die FDP-Fraktion hatte für die Wahl eine geheime Abstimmung beantragt.

Die Geschäftsordnung des Rates sieht in Paragraf 15 eine geheime Abstimmung vor, wenn dies von einem Fünftel der Ratsmitglieder beantragt wird. Da das Quorum von einem Fünftel der Ratsmitglieder nicht erreicht wurde, erfolgte die Wahl des Beigeordneten in offener Abstimmung.

Die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen enthält in Paragraf 50 Abs. 2 allerdings für die Durchführung von Wahlen eine Sonderregelung. Bei Wahlen findet ausnahmsweise dann keine offene Abstimmung statt, wenn bereits ein Ratsmitglied widerspricht. Die Abstimmung hätte daher in geheimer Abstimmung durch Abgabe von Stimmzetteln vollzogen werden müssen.

Da dies nicht geschehen ist, ist eine Wiederholung der Wahl in der nächsten Ratssitzung erforderlich. Die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Detmold teilt diese Auffassung.