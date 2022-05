Wähler schlecht mobilisiert

Bielefeld

Wundenlecken und Deutungsversuche nach der Wahlniederlage auch bei der SPD in Bielefeld. Unterbezirkschefin und Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar absolviert am Montag ein strammes Programm: auf Sitzungen von Parteivorstand und NRW-Landesgruppe in Berlin, per Videoschalte mit dem Unterbezirksvorstand und am Samstag auf einer Klausurtagung mit dem geschäftsführenden Vorstand der Bielefelder SPD ist die Auswertung das Top-Thema.

Von Peter Bollig