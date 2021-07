Wahlkampfhilfe und ein Millionen-Zuschuss

Bielefeld

Der Zuwendungsbescheid steckt in einer schwarzen Mappe mit Landeswappen. „In so was werden auch die Ernennungsurkunden für Minister übergeben“, sagt Hendrik Wüst. Es sei also schon etwas Besonders, was er da mitgebracht habe, meint der NRW-Verkehrsminister und CDU-Politiker am Mittwoch.

Von Michael Schläger