Bethel: Vermisste Waisenkinder sind in Tirol

Bielefeld

Die 90 in Bielefeld vermissten Waisenkinder sind in Österreich aufgetaucht. Der Österreichische Rundfunk (ORF) meldet die Ankunft der ersten 50 Kinder aus der Region Sumy in Tirol. Der genaue Aufenthaltsort werde „zum Schutz und Wohle der Kinder“ vorerst nicht mitgeteilt.

Von Stephan Rechlin