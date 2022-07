Wales-Buch erinnert an alte Freundschaft

Bielefeld/Cardiff

Die walisische Jugendorganisation „Urdd Gobaith Cymru“ (sprich: Irrth Gobbeith Kümmrri), die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, hat auf den ersten Blick nichts mit der Stadt Bielefeld zu tun. Doch dieser erste Blick trügt: In Wirklichkeit gab es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg und auch in der Nachkriegszeit innige musikalische, von der Urdd initiierte Kontakte sowie einen Austausch zwischen jungen Chören aus Wales und Bielefeld.

Von Markus Poch