Erhebliche Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr in Bielefeld

Warnstreik am Donnerstag, 9. Februar

Im Bielefelder Bus- und Bahnverkehr kann es am Donnerstag, 9. Februar, zu Ausfällen kommen.

Die erste Runde in den Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ist am 24. Januar ohne Ergebnis vertagt worden.

Verdi fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

„Gerade die Beschäftigten der unteren Lohngruppen leiden massiv unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Unternehmungen finden schon jetzt kein qualifiziertes Personal mehr. Bei Mobiel fehlen Bus- und Straßenbahnfahrer, bei den Stadtwerken Techniker und Ingenieure. Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst sind längst nicht mehr so attraktiv, wie die Arbeitgeberseite immer behauptet“, heißt es in einer Mitteilung von Verdi.

Streikversammlung in der Ravensberger Spinnerei

Gerade deshalb sei es wichtig, dass „mit zumindest konkurrenzfähigen Einkommen der Fachkräftemangel angegangen wird“. Die Streikversammlung findet am Donnerstag von 7 bis etwa 10 Uhr in der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld statt.

Mobiel gibt bekannt, dass der ÖPNV am Donnerstag stark eingeschränkt sein wird. Der Streik für die Beschäftigten beginnt um 3 Uhr und dauert 24 Stunden. In dieser Zeit wird der Fahrplan für die Busse und Stadtbahnen von Mobiel ausgesetzt.

Gesamtes Stadtgebiet betroffen

Betroffen sei das gesamte Stadtgebiet Bielefeld und auch alle Verbindungen in die Nachbarkreise. Alle Fahrgäste, die gesichert von A nach B kommen müssen, sollten auf Alternativen zurückgreifen. Mobiel bemühe sich, auf den Hauptlinien einen 30-Minuten-Takt aufrechtzuerhalten. Dafür könnten allerdings keine genauen Zeiten benannt werden. Die Hauptlinien sind: Die Stadtbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sowie die Buslinien 21 und 22 (21 nicht nach Werther), 25 und 26, 94 (zwischen Brackwede und Gütersloh – Kurzfahrten zwischen Brackwede und Vormbrock entfallen), 138, 135 und 369. Weitere Infos unter www.moBiel.de.

Die Fahrten auf Mobiel-Linien, die von anderen Unternehmen durchgeführt werden, finden nach Plan statt. Das betrifft einzelne Fahrten auf den Buslinien: 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 81, 82, 87, 94, 95, 99, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 115, 121, 123, 127, 130, 131, 132, 133, 138, 151, 154, 155, 156, 251, 255, 352, 353, 369, 388, 801, 803, 804.

Aufgrund des Streiks werde es keine digitalen Informationen zu einzelnen Fahrten geben können, weder in der App, noch an den Haltestellen selbst. Voraussichtlich sind auch die Hotlines nur sehr eingeschränkt erreichbar. Weil es sich bei einem Streik um höhere Gewalt handelt, greife die Mobilitätsgarantie nicht.

Hallenbäder geöffnet

Die Öffnung der vier Hallenbäder am Vormittag ist zunächst gesichert. Im Aquawede, im Familienbad Heepen und im Sennestadtbad kann das Schulschwimmen stattfinden. Auch für die Frühschwimmer kann das Ishara zunächst geöffnet werden. Ob im weiteren Tagesverlauf die Öffnungszeiten der Bäder und der Oetker-Eisbahn gehalten werden können, hängt von der Streikbeteiligung der Beschäftigten ab. Die BBF wird auf der Homepage www.bielefederbaeder.de informieren.

Weil sich voraussichtlich auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Bielefeld an dem Warnstreik beteiligen werden, kann es auch in den Kundenzentren zu Einschränkungen kommen. Betroffen sind das Service-Center Mobiel, die Historische Turbinenhalle an der Schildescher Straße und das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5.