Am Freitag stehen Busse und Bahnen in Bielefeld erneut still.

Von 4 Uhr morgens bis 4 Uhr am Samstag, damit von der ersten Frühschicht bis zur letzten Spätschicht, wird keine Stadtbahn unterwegs sein und auch kein Mobiel-Bus fahren, teilt das Unternehmen mit. Das gelte auch für einen Großteil der Nachtbusfahrten von Freitag auf Samstag.

Anders als an den beiden bisherigen Streiktagen des Jahres legt Mobiel am Freitag damit den Betrieb für den gesamten Tag still. „Die Streikbeteiligung war bisher deutlich höher als erwartet, so dass wir im Laufe der jeweiligen Tage selbst unsere Notfahrpläne nicht mehr aufrechterhalten konnten. Weil wir mit einer ähnlichen Beteiligung rechnen müssen, kommen wir aus betrieblichen Gründen an dieser Maßnahme nicht vorbei“, sagt Mobiel-Geschäftsführer Martin Uekmann. „Das ist bitter für unsere Fahrgäste. So haben sie aber bereits jetzt Gewissheit, was sie an dem Tag erwartet, und frühzeitig Gelegenheit, sich um Alternativen zu kümmern.“

Als solche Alternativen kommen im ÖPNV die Linien in Frage, die von Fremdunternehmen bedient werden. Einen Übersichtsplan dieser Fahrten und der Nachtbusse gibt es im Internet unter www.mobiel.de/streik. Einsehbar sind sie zudem in der Mobiel You-App.

Darüber hinaus sind auch die Deutsche Bahn, die BVO mit Linien wie 350 oder 351, der TWV-Bus mit Linien wie 48, 61/62, 80.2, 83, 88 oder 157, die Westfalen-Bahn (RE70), die Nordwestbahn (RE74, RE75) und die Eurobahn (RE61, RE67, RE69, RE71, RE73, RE78, RE82) nicht vom Streik betroffen. Ihre Fahrten werden ebenfalls durchgeführt.

Aufgrund des Streiks wird das Mobiel Service-Center in der unterirdischen Jahnplatz-Haltestelle geschlossen bleiben. Die elektronischen Haltestellen-Anzeigen können nicht bestückt werden, die Hotlines werden nur sehr eingeschränkt erreichbar sein. Weil es sich bei einem Streik um höhere Gewalt handelt, greife die Mobilitätsgarantie nicht.

Auch Sparren-Express fährt nicht

Betroffen von dem Streik ist auch der Sparren-Express. Die für Freitag angesetzte Veranstaltung „Drink & Drive“ fällt aus. Kundinnen und Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, bekommen eine Erstattung. Diese erhalten sie außerhalb der Streikzeit gegen Vorlage der Tickets ausschließlich im Service-Center. Wer beim Kauf eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, wird zusätzlich auf diesem Wege über das Vorgehen informiert.

Mobiel bedauere die Ausfälle und die Auswirkungen für die Fahrgäste sehr. Die übrigen Geschäftsbereiche der Stadtwerke Bielefeld Gruppe seien für diesen Freitag nicht zum Streik aufgerufen. So bleiben Bäder und Eisbahn geöffnet.