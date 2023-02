Streik in Bielefeld: keine Bahnen, kaum Busse

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Rahmen der aktuellen Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst an diesem Dienstag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind davon in Bielefeld neben den Stadtwerken das Verkehrsunternehmen Mobiel, die Bielefelder Bäder (BBF), die Telekommunikationstochter Bitel, die Müllverbrennungsanlage und die Bielefelder Netze mit insgesamt rund 2.600 Beschäftigten, die Müllabfuhr des Umweltbetriebs, die Stadtverwaltung und auch die Sparkasse.

Inklusive der Streikenden aus Gütersloh trafen sich an der Hechelei rund 1500 Frauen und Männer, um gegen das bestehende Angebot der Arbeitgeber zu protestieren. Die wollen von den geforderten 10,5 Prozent Lohnerhöhung, mindestens jedoch 500 Euro, nichts wissen: Sie schlagen eine Lohnerhöhung von drei Prozent Ende 2023 und weiteren zwei Prozent Mitte 2024 vor.

„Das ist ein Angebot, das an Frechheit nicht zu überbieten ist“, wetterte Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Martina Schu unter lautem Beifall. „Manche Mitarbeiter in den unteren Lohngruppen verdienen so wenig, dass sie einen zweiten Job haben müssen“, führte sie weiter aus. Die Arbeitgeber forderten sogar Lohnabsenkungen in Krankenhäusern. „Wir streiken so lange, bis sie begreifen, dass das nicht geht“, betonte Martina Schuh. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März in Potsdam geplant.

Mobiel: Fahrplan außer Kraft

Es fährt in Bielefeld keine Stadtbahn. Weil kein Stadtbahn-Verkehr stattfindet, schließt Mobiel zudem ab sofort alle Tunnel-Haltestellen (u. a. Jahnplatz, Hauptbahnhof, Beckhausstraße, Siegfriedplatz, Rudolf-Oetker-Halle).

„Insbesondere bei Mobiel ist die Streikbeteiligung sehr hoch, sodass der Fahrplan außer Kraft gesetzt bleibt. Dies wird aller Voraussicht nach auch bis zum Streikende um Mitternacht der Fall bleiben. Gültigkeit behält der Fahrplan für die Linien, die von Fremdunternehmen bedient werden“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sebastian Bauer. Am Mittwoch (1.3.) gibt es wieder das gewohnte Angebot ab ca. 4.30 Uhr.

Das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 und das Servicecenter Mobiel unter dem Jahnplatz bleiben heute geschlossen, heißt es weiter. Die Turbinenhalle an der Schildescher Straße wird wie gewohnt öffnen. Wer versucht, die Stadtwerke Bielefeld Gruppe per Telefon zu erreichen, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen, sagt der Sprecher.

Es fahren keine Mobiel-Busse mehr, teilen die Verkehrsbetriebe auf ihrer Homepage mit.

Es besteht ein eingeschränktes Fahrtenangebot durch die Privatunternehmer auf folgenden Buslinien: 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 81, 82, 87, 94, 95, 99, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 115, 121, 123, 127, 130, 131, 132, 133, 138, 151, 154, 155, 156, 251, 255, 352, 353, 369, 388, 801, 803 & 804. Eine ständig aktualisierte Übersicht gibt es auf www.mobiel.de/Streik.

Gähnende Leere in der unterirdischen Stadtbahm-Haltestelle Jahnplatz: Hier fährt am heutigen Streiktag kein einziger Zug. Foto: Thomas F. Starke

Hallenbäder und Eisbahn geöffnet

Die vier Hallenbäder werden vormittags geöffnet sein und bleiben auch geöffnet. Das gilt auch für die Oetker-Eisbahn.

Kindergärten: nur vereinzelt geöffnet

Zu erheblichen Einschränkungen kommt es in den städtischen Kitas. Voraussichtlich 24 der insgesamt 42 Kitas sind geöffnet, die meisten jedoch nur mit einem Notdienst. Die betroffenen Eltern wurden bereits informiert.

Umweltbetrieb: Einschränkungen bei der Müllabfuhr

Auch der Umweltbetrieb (UWB) wird bestreikt. Zu Einschränkungen kommt es auf den Wertstoffhöfen Nord und Süd sowie bei der Müllabfuhr. Da bislang nicht bekannt ist, in welchem Ausmaß die Müllabfuhr vom Streik betroffen ist, bittet der Umweltbetrieb alle Bürgerinnen und Bürger, bei denen für diesen Dienstag eine Leerung geplant ist, ihre Mülltonnen an die Straße zu stellen. Ob und wann es zu möglichen Nachholterminen für die ausgefallenen Leerungen kommt, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Friedhöfe: Notdienst ist eingerichtet

Betroffen vom Streik sind auch die Friedhöfe der Stadt. Die geplanten Bestattungen finden trotzdem statt, ein Notdienst ist eingerichtet. Der Immobilienservicebetrieb weist zudem darauf hin, dass sich Hausmeisterdienste im Streik befinden könnten. Städtische Sporthallen, die von Sportvereinen genutzt werden, bleiben daher möglicherweise verschlossen. Gleiches gilt für Schul- und Verwaltungsgebäude, in denen Abendveranstaltungen stattfinden.

Sparkasse: zwölf Filialen geschlossen

„Leider können wir an diesem Tag an 12 Filialen unseren normalen Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten. Die betroffenen Sparkassenfilialen bleiben deshalb am Dienstag geschlossen“, heißt es auf der Homepage der Sparkasse Bielefeld.

Folgende Sparkassenfilialen sind an diesem Dienstag vom Warnstreik betroffen:

Filiale Heepen, Hillegosser Straße 33, Filiale Brake, Braker Straße 33, Filiale Betheleck, Kantensiek 3, Filiale Hillegossen, Detmolder Straße 611, Filiale Quelle, Carl-Severing-Straße 82, Filiale Ubbedissen, Detmolder Straße 691, Filiale An der Reegt, An der Reegt 10, Filiale Baumheide, Rabenhof 65 b, Filiale Heeper Straße, Heeper Straße 168, Filiale Oldentruper Straße, Oldentruper Straße 12, Filiale Stieghorst, Stieghorster Straße 40 a, Filiale Obernstraße, Obernstraße 36.

Weitere Einschränkungen bei der Sparkasse

Ebenfalls eingeschränkt ist am 28. Februar 2023 die telefonische Erreichbarkeit der Sparkasse Bielefeld. Zu Engpässen kann es auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Wertpapier- und Anlageberatung sowie bei der Erreichbarkeit der Abteilungen für privaten und gewerblichen Finanzierungen kommen. Die Wertpapierorderhotline steht nicht zur Verfügung. Kundinnen und Kunden können ihre Aufträge online erteilen oder persönlich in einer der geöffneten Filialen erfassen.

Die übrigen Filialen der Sparkasse Bielefeld sind vom Warnstreik am 28. Februar 2023 nicht betroffen und stehen den Kundinnen und Kunden in gewohnter Weise zur Verfügung. Ebenfalls nicht beeinträchtigt sind die Internet-Filiale und das Online-Banking sowie das SB-Angebot im Stadtgebiet.

Kundinnen und Kunden können sich über die Internetseite der Sparkasse über den aktuellen Stand informieren und auch erfahren, welche Filialen geöffnet sind: www.sparkasse-bielefeld.de

Für dringend notwendige Kartensperrungen empfiehlt Sparkassensprecher Christoph Kaleschke die bundesweite Telefonnummer 116116.