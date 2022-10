Warnstreikauftakt bei Miele in Bielefeld

25 Beschäftigte legen in der Nacht die Arbeit nieder

Bielefeld

Zum Ende der Friedenspflicht haben 25 Beschäftigte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Stunde lang die Arbeit niedergelegt. Betroffen war die Spülraumfertigung am Werk in Bielefeld.

Von Christian Müller