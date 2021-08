Warnstreiks im Einzelhandel

Am Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August, legen Marktkauf-Beschäftigte in Bielefeld-Gadderbaum, Baumheide, Oldentrup und Sennestadt die Arbeit nieder. Ebenso Mitarbeiter des real-Marktes an der Teutoburger Straße.

Auch Supermärkte in Bielefeld betroffen

Auch in Bielefeld wird gestreikt.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) setzt somit die Warnstreik-Aktionen im nordrhein-westfälischen Einzelhandel fort. Zusätzlich in Bielefeld sind Saturn und Ikea betroffen. Ebenso H & M-Standorte in Gütersloh, Detmold, Minden sowie Douglas-Betriebe in Bielefeld, Minden, Herford und Paderborn und Bad Salzuflen.

Verdi hatte in der 4. Verhandlungsrunde einen Vorschlag zur Lösung der stockenden Tarifrunde unterbreitet. „Wir hatten zum Zeitpunkt der vierten Verhandlungsrunde die Hoffnung, dass die Arbeitgeber den Ernst der Lage mittlerweile verstanden haben, denn die Beschäftigten verzichten inzwischen im 3. Monat auf die so dringend benötigte Entgelterhöhung. Anstatt jedoch mit uns den Weg in Richtung Abschluss zu gehen, wurden fadenscheinige Argumente auf den Tisch gelegt, um eine Einigung weiter hinauszuzögern. Die Arbeitgeber haben eine soziale Verantwortung, der sie sich endlich stellen müssen“, sagt Ursula Jacob-Reisinger, ver.di Gewerkschaftssekretärin im Handel für den ver.di Bezirk Ostwestfalen-Lippe.

Der Lösungsvorschlag von ver.di sieht vor, dass auf Wunsch der Beschäftigten, Teile einer möglichen Entgelterhöhung für einen bestimmten Zeitraum in Freizeit umgewandelt werden können. Dies würde den Beschäftigten mehr Arbeitszeitsouveränität geben und einen wesentlichen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten. Zudem bietet der Vorschlag die Möglichkeit zu der von der Arbeitgeberseite geforderten Entlastung auf Seiten der Liquidität, da sie anstelle von Entgelterhöhungen den Beschäftigten zunächst nur mehr Urlaubstage gewähren müssten.