Warum der Inzidenzwert leicht gesunken ist

Bielefeld (WB). Der Inzidenzwert in Bielefeld ist am Donnerstag leicht gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts beträgt er 63,7. Ein Minus von 1,8. Aber das heißt längst nicht, dass sich das Virusgeschehen in Bielefeld verbessert.

Denn: Beim Inzidenzwert handelt es sich um eine statistische Erhebung. Jeden Tag fallen die Neuinfektionen vor sieben Tagen aus dieser Erhebung heraus. Und vor etwa einer Woche sind die Coronazahlen in Bielefeld erstmals vergleichsweise kräftig gestiegen. Somit sinkt der Wert zwangsläufig, weil es in Bielefeld vor einer Woche derart hohe Coronazahlen gab. Nimmt man die 46 Neuinfektionen in den Blick, zeigt das, dass das Virusgeschehen in Bielefeld weiter ernst ist.

Von den jetzt insgesamt seit Beginn der Pandemie gemeldeten 1.378 coronainfizierten Bielefeldern sind nach gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW 840 genesen, bis zu 530 aktuell infektiös. Neun Menschen aus unserer Stadt sind mit Corona gestorben, über 1.400 stecken aktuell in Quarantäne.

