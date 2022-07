Warum Haareschneiden teurer wird

Es gab diese Wochen, in denen das Geschäft lief wie nie zuvor. Nach dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 lechzten viele Menschen geradezu danach, ihre Frisur wieder auf Vordermann bringen zu lassen und rannten den Salons in der Stadt förmlich die Tür ein.

Bielefelds Obermeister Markus Turri und Salon-Inhaber Peter Loth über die Situation in dem Handwerk

„Da haben manche Kollegen fast bis Mitternacht gearbeitet“, sagt Markus Turri, Obermeister der Bielefelder Friseurinnung. Dennoch gehöre die Branche zu denen, die von der Pandemie am härtesten getroffen wurden – und die nun die Folgen der Preissteigerungen infolge des Krieges in der Ukraine voll zu spüren bekomme. Deshalb wird Waschen, Schneiden, Föhnen demnächst in den allermeisten Salons teurer.