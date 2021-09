„Warum habe ich nichts gemerkt?“

Foto:

In Bielefeld leitet Frauke Täschner die lokale Selbsthilfegruppe der „Angehörigen um Suizid“. „Wenn man keine Hilfe von außen bekommt, ist man verloren“, sagte Täschner, die vor zwölf Jahren ihren Mann durch Suizid verlor. 2019 gründete sie die Gruppe in Bielefeld in enger Zusammenarbeit mit Pfarrer Armin Piepenbrink-Rademacher und trifft sich seither monatlich in der Gruppe. „Wir gehen im Wald und auf der Promenade spazieren. Meist sind wir zwischen 15 und 18 Leuten, dann bilden sich kleinere Gruppen und wir unterhalten uns angeregt.“ Wer neu hinzukommen möchte, könne sich zuvor per E-Mail bei ihr anmelden – willkommen sei jeder, egal, wie lange der Trauerfall bereits zurückliege: bielefeld@agus-selbsthilfe.de.