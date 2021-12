Warum Weihnachten genau richtig kommt

Ein Kommentar von André Best

Endlich Weihnachten. Viele Menschen sind erschöpft, ausgelaugt, gestresst oder einfach nur genervt oder gereizt. Zeit, dass endlich etwas Ruhe einkehrt. Geht Ihnen das auch so?

Die Kerze am Baum als Zeichen der Hoffnung. Neue Kraft tanken - dazu kommt Weihnachten genau richtig.

Die vergangenen Wochen und Monate haben an unseren Kräften gezehrt. Und auch die Nerven sind arg strapaziert worden. Unsere Sozialstrukturen, die einmal eine Festung waren, haben Risse bekommen. Es ist einfach nicht mehr so, wie es einmal war. Die Lebensleichtigkeit ist weg. Unser Leben hat eine dauerhafte Sorge bekommen, die sich nicht so einfach überwinden oder abschütteln lässt.