Was halten CDU-Frauen in OWL von der Quote?

Union will mehr weibliche Mitglieder in den Parteivorständen

Der Bundesparteitag, am 9. und 10. September in Hannover, soll darüber beraten und entscheiden. Ein Kompromissvorschlag sieht vor, dass eine 30-prozentige Quote vom 1. Januar 2023 an gelten soll, eine 40-prozentige vom 1. Januar 2024 an, eine 50-Prozent-Quote wäre dann vom 1. Juli 2025 an verpflichtend.