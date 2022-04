Was in Bielefeld wichtig ist: Kandidaten, Krimis, Knackpunkte

Bielefeld

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, vor allem in der Landespolitik. Der große Sieger der Landtagswahl 2017 hieß in allen drei Bielefelder Wahlkreisen SPD, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Doch seitdem gab es zwei weitere Wahlen, die so manches Kräfteverhältnis auf den Kopf gestellt haben.

Von Stephan Rechlin