„Was passiert mit der alten Realschule?“

Bielefelder Bürgerinitiative will von Politik und Stadtverwaltung endlich Taten sehen

Bielefeld

Droht auch diesem Haus als einzige Perspektive der Abriss? Ereilt die alte Realschule in Brackwede das gleiche Schicksal wie viele andere historische Gebäude in Bielefeld? Die Bürgerinitiative zum Erhalt der historischen Mitte Brackwede befürchtet nach wie vor das Schlimmste. In einer Stellungnahme bekräftigt sie jetzt ihren Wunsch, von Politik und Verwaltung endlich Taten sehen zu wollen.

Von Markus Poch