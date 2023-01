Bielefelder Jahnplatzforum: „Lasst die Jugend in den Tunnel“

SPD-Fraktionschef Prof. Dr. Riza Öztürk und Ratsherr Björn Klaus legen keinen ausgearbeiteten und durchgerechneten Nutzungsentwurf für den Tunnel zwischen Bahnhofstraße und Altstadt vor. „Wir wollen damit nur anregen, einen Kauf des Tunnels durch die Stadt ernsthaft zu erwägen und ihn anschließend sinnvoll einzusetzen.“ Ihn einfach für eine Million Euro zu kaufen und ihn dann mit Erde aufzufüllen, um den darüberliegenden Jahnplatz zu begrünen, halten Öztürk und Klaus für nicht vermittelbar in Bielefeld: „Das könnte vielleicht in 40, 50 Jahren mal infrage kommen, aber nicht heute.“

Vor einem Kauf müssen Öztürk zufolge wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein. Vor allem müsse der Kaufpreis deutlich unter jenen sechs Millionen Euro liegen, die vor sechs, sieben Jahren gefordert worden sei. Öztürk: „Die genaue Preiseinschätzung wäre die Aufgabe eines Immobilienexperten, das maßen wir uns nicht an.“ Die vorgeschlagene Nutzung des Tunnels müsse zudem mehrheits- und zukunftsfähig sein. Björn Klaus: „Der Tunnel ist ein wichtiger, zentraler Ort in Bielefeld. Wir sind dafür, dass die Stadt ihn erwirbt und was Vernünftiges daraus macht.“

Treffpunkt und Probenräume

Das könnte nach Ansicht der SPD so ein Jugendkulturforum sein, das beides bieten könne: Einen Treffpunkt für Jugendliche, die unter sich bleiben wollen, und dringend gesuchte Proberäume für Musikbands. Die Idee sei an die SPD herangetragen worden. Sie war tatsächlich schon einmal geäußert worden, als die Idee vom unterirdischen Fahrradparkhaus geplatzt war. Tom Kummerfeldt aus der Eventagentur Newtone hatte auf die Not der Bielefelder Musikszene hingewiesen, geeignete Räume zu finden, in denen es auch mal ein bisschen lauter werden darf. Klaus: „Der Tunnel ist gut an den ÖPNV angebunden und für Jugendliche leicht erreichbar.“

Die breiten Auf- und Abgänge zum Tunnel könnten nach wie vor aufgefüllt und bepflanzt werden. Foto: Bernhard Pierel

Weder gebe es bisher Prüfungen zum Brandschutz noch zu den möglichen Betriebskosten eines solchen Jugendforums: „Das wollen wir mit unserem Vorschlag anstoßen.“ Die Begrünung des Jahnplatzes an den breiten Auf- und Abgängen sei deshalb nicht ausgeschlossen: „Wir werden für diese Idee auch nicht die gesamten 4000 Quadratmeter brauchen.“ Nach der Schließung des ZAK in Jöllenbeck und den Einschränkungen für die Jugendzentren Falkendom und Kamp gebe es für Jugendliche in Bielefeld so gut wie keine Orte mehr, an denen sie zwanglos treffen könnten.

Kompensationsgeschäft?

Der Jahnplatz-Tunnel gehört seit drei Jahren der Zamberk Real Estate Ventures GmbH (ZREV) und Immobilieninvestor Philipp Freiherr von Bechtolsheim. Im Juni vergangenen Jahres schlug Baudezernent Gregor Moss vor, den Tunnel zu erwerben, ihn aufzufüllen und für die Installation eines Wasserspiels und als Untergrund für Anpflanzungen auf dem Jahnplatz zu nutzen. Ein Vorschlag, der umgehend auf den Widerstand der FDP stieß, die vor einem Millionengrab warnte. Für einen von der FDP geforderten Stopp der Verkaufsgespräche aber gab es keine Mehrheit – noch im November lobte der Freiherr das angenehme Gesprächsklima. Im Rathaus wird seither spekuliert, dass der Tunnel zu einem Kompensationsgeschäft für den Erhalt der Karstadt-Immobilie werden könnte, die ebenfalls der ZREV und dem Freiherrn gehört.

Die SPD verfolge vor allem einen Ausbau der sozialen Angebote in der Stadt. Eine sinnvollere Nutzung des unterirdischen Forums könne es zudem ermöglichen, endlich die lang ersehnten, behindertengerechten Toiletten am Jahnplatz zu installieren.