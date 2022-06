Wasser ersetzt Dromedar & Co.

Zirkus Charles Knie gastiert an der Bielefelder Radrennbahn

Zirkusdirektor Sascha Melnjak mit den „Jidnis & Company“ und dem Handstand-Artisten Devin de Bianchi an der Bielefelder Radrennbahn.

Im Moment befindet sich das Wasser zwar noch in Hameln, damit es ab kommenden Mittwoch aber auch in Bielefeld pünktlich sprudeln kann, bereiten die Techniker des Zirkus Charles Knie schon jetzt alles Nötige vor. „Wir schlagen die Bodenanker in die Erde und ziehen die Masten unseres Zeltes hoch“, erklärt Sascha Melnjak.