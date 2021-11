„Wasser kann so gemein sein!“

Die große Erdbaustelle zwischen der Ems-Lutteraue an der Friedrich-Wilhelms-Bleiche und dem Bahndamm der Zugstrecke „Haller Willem“ hat die Zielgerade erreicht: In drei bis vier Wochen, versichert Planer Heiko Döpke vom Umweltamt, soll der so genannte Retentionsraum für die Wassermassen aus Sommer- und Winterbach nach achtmonatiger Bauzeit fertiggestellt sein.

Mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Kubikmetern und veranschlagten Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro ist es nicht nur das größte Erdbauwerk seiner Art in der Stadt. Es ist auch eine künstliche, zugleich möglichst natürlich anmutende Zusammenlegung der beiden kleinen Fließgewässer. Sommer- und Winterbach, die in den Ämtern und auf der Baustelle unter dem praktischen Titel Sowi-Bach laufen, führen kaum eigenes Wasser. Bei Regen werden die Rinnsale aber in kürzester Zeit zu wilden Sturzbächen, weil ihre Einzugsgebiete in Brackwede einen Oberflächen-Versiegelungsgrad von bis zu 74 Prozent aufweisen.