Bielefeld: Wasserrohrbruch an der Engerschen Straße

Nach einem Wasserrohrbruch an der Engerschen Straße ist die Straße, die seit dem frühen Freitagmorgen komplett gesperrt war, nun wieder stadteinwärts befahrbar.

Wichtige Straßenverbindung in Schildesche zum Teil wieder frei

Nach dem Wasserrohrbruch in Schildesche war die Engersche Straße zwischen Westerfeldstraße und Vilsendorfer Straße komplett gesperrt Inzwischen ist der Bereich stadteinwärts wieder befahrbar.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Kreuzungen Westerfeldstraße und Vilsendorfer Straße. Die stadtauswärts führende Fahrbahn ist jedoch voraussichtlich bis Dienstag nur für Anlieger freigegeben. Zudem fahren die Busse der Linien 51, 101 und 155 ebenfalls bis Dienstag noch die aktuellen Umleitungen. Alle acht betroffenen Häuser werden inzwischen wieder mit Wasser versorgt.

Schaden trat morgens gegen halb fünf auf

Ereignet hatte sich der Wasserrohrbruch in den frühen Morgenstunden gegen 4.40 Uhr, sagt Stadtwerke-Sprecher Sebastian Bauer. „Eine 300-Millimeter-Leitung direkt unter der Fahrbahndecke ist geborsten“, so Bauer.

Dadurch waren große Mengen an Wasser ausgetreten und hatten die Engersche Straße überflutet. In die angrenzenden Häuser ist das Wasser laut Sebastian Bauer jedoch nicht gelaufen.

Aufgetreten ist der Rohrbruch in Höhe des Hauses Nummer 174 an der Engerschen Straße. Betroffen waren die Gebäude mit den Hausnummern 168 bis 178, die bis gegen 15 Uhr von der Wasserversorgung abgeschnitten waren. Für die Bewohner hatten die Stadtwerke eine Entnahmestelle eingerichtet, an der sie Wasser zapfen konnten.

Inzwischen haben Techniker der Stadtwerke es geschafft, den Schaden an der Leitung zu reparieren.

Ursache Materialermüdung?

Die Ursache für den Rohrbruch steht noch nicht fest, wahrscheinlich handelt es sich um Materialermüdung.

Zu großen Verkehrsproblemen war es durch die Sperrung laut Polizeisprecherin Hella Christoph nicht gekommen.