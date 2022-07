Wasserwerk Ummeln liefert wieder

Aufbereitungsanlage in Bielefeld hat nach mehr als fünfeinhalb Jahren ihren Betrieb aufgenommen – andere Wasserhärte

Bielefeld

Seit mehr als fünfeinhalb Jahren speist das Wasserwerk Ummeln kein Wasser mehr in das Bielefelder Netz ein, nachdem Proben eine Belastung des Wassers mit Vinylchlorid ergeben hatten. Jetzt sind die Arbeiten an einer neuen Aufbereitungsanlage abgeschlossen: Von diesem Dienstag an liefert das Ummelner Werk wieder Trinkwasser.

Von Hendrik Uffmann