Wegen des Krieges: Schwester Claudia (77) kehrt aus dem Ruhestand nach Bethel zurück

Schwester Claudias (77) wohl verdienter Ruhestand hat nur drei Tage gedauert. Sie steht schon wieder auf dem höchsten Punkt Bethels, im Haus Salem im Teutoburgerwald, knapp unterhalb der Waldkapelle in 234 Metern Höhe, und baut die 136 Jahre alte Begegnungsstätte in ein Flüchtlingsheim um.

Neue Not, neue Hilfe in Bielefeld: Nach drei Tagen in Rente zurück ins Haus Salem

Der Plan sah anders aus. Nach 38 Jahren auf der Leitungsposition des Gästehauses wollte Schwester Claudia zurück in ihre Geburtsstadt Bad Oeynhausen kehren. Dort war sie gerade dabei, ihre Wohnung so einzurichten, um weiterhin Gäste empfangen zu können. So lautete ihr Projekt für die Rente: „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Gäste zu empfangen, die eine Last trugen. Das wollte ich fortsetzen, solange der liebe Gott es mir gesundheitlich erlaubt.“