Weihnachtlicher Glanz und neue Holzbuden

Dass die Heeper Kaufleute schon vor drei Jahren auf moderne Technik gesetzt haben, sorgt jetzt dafür, dass es in dem Ortskern des Stadtteils auch dieses Jahr eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Und zum „Heeper Advent“ vom 2. bis 4. Dezember wird es zusätzlichen - energiesparenden - Lichterglanz auf dem Amtsplatz geben.

Jürgen Utecht (rechts), Vorsitzender der Interessen- und Werbegemeinschaft, und Markus Huß mit der modernen LED-Weihnachtsbeleuchtung, die in diesem Jahr wieder im Heeper Ortskern leuchten wird.

„Heeper Advent“, so lautet der neue Titel des früheren Weihnachts- und Märchenmarktes Heepen, den die Interessen- und Werbegemeinschaft (WIG) organisiert. „Wir wollten den Namen anpassen“, erklärt Vorsitzender Jürgen Utecht.

Und angepasst hat die WIG auch die Weihnachtsbeleuchtung. 2019 waren die neuen Sterne mit LED-Lampen erstmals zum Einsatz gekommen, die im Vergleich zu der vorherigen Beleuchtung deutlich weniger Strom verbrauchen. „Und natürlich haben wir uns über weitere Möglichkeiten der Energieeinsparung Gedanken gemacht“, so Jürgen Utecht.

Deshalb wird es in diesem Jahr keinen zusätzlich beleuchteten Weihnachtsbaum am Kriegerdenkmal an der Hillegosser Straße/Ecke Salzufler Straße geben und der Baum direkt auf dem Amtsplatz wird zu deutlich kürzeren Zeiten beleuchtet. „Dazu werden wir stromsparende LED-Scheinwerfer anbringen und auf die bisherige Lichterkette, die über den Amtsplatz gespannt wurde, verzichten“, so der WIG-Vorsitzende.

Neu sind in diesem Jahr auch die Holzhütten, die auf dem Amtsplatz aufgestellt werden und die die bisherigen Pavillon-Zelte ersetzen. Utecht: „Die Hütten vermitteln ein weihnachtliches Flair.“

Start am 2. Dezember

Start zum Heeper Advent ist am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr. Um 18 Uhr gibt es dann die offizielle Eröffnung mit einer Andacht mit Pfarrer Benjamin von Legat von der evangelischen Kirchengemeinde Heepen-Oldentrup und Musik mit dem Posaunenchor Heepen. Gegen 18.30 Uhr wird der Nikolaus zu Besuch kommen, um 19 Uhr tritt die Trommlergruppe „Drumms alive“ auf.

Am Samstag, 3. Dezember, ist der Markt von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag, 4. Dezember, von 13 bis 20 Uhr. Und am Sonntag laden die Heeper Kaufleute zum Shopping ein: Die Geschäfte im Ortskern sind dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die jungen Besucher haben die Veranstalter dieses Mal ein besonderes Programm organisiert. Zusammen mit der Stadtteilbibliothek Heepen gibt es am Samstag und Sonntag jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr sowie von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Vorlese-Aktion. Bei Kakao und Keksen können Kinder in den Räumen der Firma Laarmann an der Salzufler Straße 11a Geschichten lauschen.

Am Samstag tritt außerdem um 16.30 Uhr der Chor der Mennonitengemeinde Heepen auf, am Sonntag spielt um 16.30 Uhr der Bläserchor des Hegerings Bielefeld.

An den Holzhütten auf dem Amtsplatz gibt es Bratwurst, Crêpes, Waffeln und Glühwein, die Grundschule am Homersen bietet Selbstgebasteltes und Kekse an. Doris Kindsgrab wird eine kunstgewerbliche Ausstellung präsentieren.

Darüber hinaus organisieren die Heeper Kaufleute erneut eine Advents-Tombola. Die Ziehung findet am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr auf dem Amtsplatz statt.