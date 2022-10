Weihnachtsgeschichte nach Bielefeld-Art

Der Ravensberger Park wird in der Vorweihnachtszeit zum Schauplatz einer ganz besonderen Weihnachtsgeschichte: Die berühmte Erzählung des Mr. Scrooge von Charles Dickens wird nach Bielefeld verlegt und als zweistündige Darbietung mit Schauspiel, musikalischen Einlagen und Kabarett in einem großen Spiegelzelt gezeigt.

Vom 17. November bis zum 30. Dezember wird der Ravensberger Park die Weihnachtsgeschichte im Ravensberger Park aufgeführt. Sie ist dort jeweils donnerstags bis samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 14.30 Uhr zu sehen.

Doch nicht nur das vielfältige Programm soll für glänzende Augen sorgen, die Örtlichkeit selbst – ein nach originalen Bauplänen in Belgien rekonstruiertes Zelt, das für die historische Tradition der Spiegelzelttheater steht - soll die Besucher in Staunen versetzen und ist in der Region einmalig. Eigens für das Spiegelzelttheater konzipiert, wird die Geschichte des Mr. Scrooge ins Herz der ostwestfälischen Großstadt verlegt. Die Neu-Inszenierung enthält vor allem einen künstlerisch-kulturellen Charakter, der mit der besungenen westfälischen Variante durch hintersinnige Lokalbezüge für Aufmerksamkeit sorgen soll. Karten sind in der Touristinformation im Neuen Rathaus erhältlich.