Weihnachtsmarkt rund um die Braker Kirche

Seit September ist klar: Am ersten Advents-Wochenende findet der ökumenische Markt rund um die evangelische Kirche und im Gemeindehaus an der Glückstädter Straße statt. „Im Juli wollten viele schon wissen, ob es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt in Brake gibt“, sagt Stavros Karakatsanis, Vorsitzender der Braker Kaufleute und Mitorganisator.

Eröffnung ist am Freitag, 25. November, um 17.30 Uhr. Bis 22 Uhr können Besucher dann die Atmosphäre genießen. Am Samstag und Sonntag ist der Markt jeweils von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag gibt es um 17 Uhr ein offenes Singen mit dem Posaunenchor Brake in der Kirche, um 18 Uhr tritt dort der Gospelchor „Joy for you“ auf. Am Sonntag singt um 15 Uhr der Chor der Mennonitengemeinde Brake, um 16.15 Uhr bietet der Kinderchor Brake-Milse „Lieder zum Mitsingen. „Und an allen drei Tagen kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus, der für die Kinder Stutenkerle dabei hat“, so Stavros Karakatsanis.