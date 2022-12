Weihnachtsmarkt Theesen: Viertklässler sammeln Spenden für die Ukraine

„Wir möchten ein Waisenhaus in der Ukraine unterstützen“, sagte Hannah (10) und zeigte auf die üppig bestückten Verkaufstische der Viertklässler. Alle Kinder der beiden vierten Klassen hatten in den vergangenen Wochen reichlich gebastelt, gewerkelt und gebacken - und verkauften nun die sehenswerten Ergebnisse. „Sterne in verschiedenen Größen, Engel und Deko-Weihnachtsbäume, Anhänger aus Filz und Kekse“, zählte Hannah nur einige der Produkte auf, die an dem Nachmittag für den guten Zweck verkauft wurden.

